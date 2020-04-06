Выручка Tele2 от аналитики больших данных выросла в два раза

6 Апр 2020 2020-04-06T11:36:29+03:00

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Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы направления big data за 2019 год. За прошлый год эффект от реализации внешних и внутренних проектов по аналитике больших данных вырос в 2 раза и составил 1,057 млрд рублей. При этом доход от внешней монетизации увеличился на 70%. Драйверами роста выручки стали направление геоаналитики и продукты для финансовых организаций.

Сервисы геоаналитики стали лидером по темпам роста выручки в 2019 году: доходы оператора от внешних проектов выросли более чем в 10 раз по сравнению с 2018 годом. В прошлом году Tele2 продолжила сотрудничество с ДИТ Москвы. Например, data scientists оператора выполнили анализ структуры населения региона, динамики ее изменения, трафика пассажиров в метро на вход и выход в привязке ко времени суток.

Также в 2019 году Tele2 реализовала масштабный проект на основе технологий big data в Санкт-Петербурге. Компания проанализировала для Комитета по туризму Ленинградской области портрет и географию посетителей фестиваля «Чудо света», который прошел в ноябре на Дворцовой площади Северной столицы. В 2020 году после стабилизации эпидемиологической обстановки и восстановления сферы туризма Tele2 продолжит анализировать структуру внешнего и внутреннего туристического потока Северной столицы.

На втором месте по динамике роста выручки – решения для финансовых организаций и кредитных учреждений: на 86% увеличился доход от услуг рискового скоринга, верификации и других сервисов. Эти продукты стали более востребованными, так как Tele2 постоянно совершенствует модели и расширяет число сегментов целевой аудитории, учитывая особенности бизнеса разных заказчиков.

Одной из ключевых внутренних инициатив 2019 года стал проект Smart Capacity – умное управление емкостью сети оператора. На основе предиктивной аналитики специалисты Tele2 находят потенциальные «узкие места» и расширяют емкость сети там, где это необходимо. Это высокоприоритетная задача, так как такой подход позволяет увеличить эффективность инвестиций в инфраструктуру и предоставить клиентам качественный сервис и высокую скорость мобильного интернета.

Фото: предоставлено Tele2

В 2019 году Tele2 поставила на поток использование предиктивной аналитики для повышения эффективности бизнеса. Так, десятки коммерческих и технических показателей работы оператора оцениваются в горизонте ближайших трех месяцев. Точность модели позволяет планировать работу разных подразделений и принимать верные управленческие решения.

В 2020 году Tele2 инвестирует в развитие аналитики больших данных и искусственного интеллекта до 100 млн рублей. Компания сфокусируется на нескольких ключевых направлениях, которые принесут максимальный эффект по возврату инвестиций. В прошлом году размер инвестиций составил 50 млн рублей.

Увеличить отдачу от работы подразделения big data в том числе позволила реорганизация функции. В 2019 году Tele2 запустила центр компетенций по анализу больших данных, сфокусировалась на автоматизации процессов и масштабировании, создала продуктовые agile-команды, которые отвечают за разные направления бизнеса: инсайты (поиск инновационных решений для внутренних заказчиков), ретейл, эффективность процессов, геоаналитику, финансовые сервисы, сегментацию.

Антон Мерзляков, директор по аналитике больших данных Tele2

«Все продукты и технологии для внешнего рынка мы сначала реализуем внутри компании. Наша первоочередная задача – использовать анализ больших данных для роста

эффективности нашего бизнеса. Результаты 2019 года говорят сами за себя: эффект от проведения внешних и внутренних проектов с использованием больших данных превысил 1 млрд рублей. Важно, что для оценки отдачи от реализации внутренних проектов мы подбираем подходящую методологию вместе с финансистами Tele2, поэтому все показатели эффективности подтверждены экспертами по финансам.

В прошлом году мы совершили качественный рывок в том числе и благодаря трансформации роли подразделения big data внутри компании. От функции исполнителя мы перешли к роли драйвера изменений. Продуктовые команды в дирекции, которые отвечают за разные направления бизнеса, видят зоны для улучшения: определяют приоритеты, потенциал, инвестируют ресурсы, создают решения для сокращения времени вывода продукта на рынок. Наш принцип – проводить быстрые и недорогие пилоты – позволяет одновременно тестировать десятки гипотез со средним time to market в четыре недели. Стратегические партнерства с бизнес-заказчиками дают возможность оперативно внедрять и развивать самые успешные продукты. В будущем мы ожидаем роста выручки от геоаналитических продуктов и сотрудничества с ДИТ Москвы, правительствами регионов России и внешними бизнес-заказчиками».