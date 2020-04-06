Банк Уралсиб продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Карта продлевается с ограниченным функционалом
Фото: представлено Уралсиб
Изменить размер текста:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлевает до 30.04.2020 года срок действия карт всех платежных систем, действительных по март 2020 года включительно.
Карта продлевается с ограниченным функционалом, ее можно использовать только для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия).
Подробную информацию о ближайших банкоматах и платежных терминалах Банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно ознакомиться на сайте Банка.