За два месяца медики обследовали на коронавирус почти 20 тысяч свердловчан

6 Апр 2020 2020-04-06T11:05:26+03:00

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Свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продолжает публиковать ежедневные сводки. По их данным на 6 апреля, за минувшие сутки в регионе проведено 1 085 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования.

Напомним, анализы берут только в трех случаях: если у человека есть симптомы ОРВИ, если он недавно вернулся из-за границы, и если он контактировал с уже зараженными.

- За минувшие сутки медики обследовали 1 066 человек. Всего специалистами проведено 24 536 исследований и обследовано 19 889 человек, - рассказали в оперштабе.

Сегодня стало известно о еще четырех случаях заражения коронавирусом, поэтому теперь в регионе официально зарегистрировано 44 заболевших человека. Состояние четверых больных врачи оценивают как тяжелое, семерых - средней тяжести. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Но есть и хорошие новости: 22 пациента полностью вылечились и были отпущены по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU