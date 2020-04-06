2020-04-06T10:50:32+03:00
Общество

Индекс уровня самоизоляции в Екатеринбурге на 6 апреля: город ожил

По пятибалльной шкале показатель составляет 3,2 балла
Лев ИСТОМИН
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Горожане устали сидеть дома в хорошую погодуГорожане устали сидеть дома в хорошую погодуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Яндекс в онлайн-режиме показывает индекс уровня самоизоляции в крупных городах России. В Екатеринбурге на 6 апреля показатель находится на уровне 3,2 балла из пяти, что означает: «Большинство людей сидят дома».

Однако еще в выходные город ожил: из-за хорошей погоды горожане массово вышли на прогулки с детьми и домашними питомцами. Большими группами старались не ходить – не рекомендовано. Однако парочек и семей на улицах Екатеринбурга было много.

В понедельник ситуация не изменилась: накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал Указ, по которому в регионе разрешили работать автосервисам, компьютерным салонам, нотариальным конторам, салонам оптики и другим организациям.

В целом, по данным Яндекса, люди стали реже строить маршруты общественного транспорта на Яндекс.Картах. Так, в Екатеринбурге теперь строят втрое меньше маршрутов, чем до начала периода самоизоляции.

Для расчета индекса Яндекса использует обезличенные данные, основанные на использовании приложений. Показатели сводятся к единой шкале, на которой «0» соответствует уровню часа пик на рабочей неделе, а «5» - глубокой ночи, когда горожане спят.

В воскресенье, 5 апреля, глава пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «КП-Екатеринбург» о том, как нужно вести себя на улице, и имеют ли право полицейские во время периода самоизоляции проверять документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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