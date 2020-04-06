Больше тысячи екатеринбуржцев пожаловались на работодателей, которые нарушают карантин

6 Апр 2020 2020-04-06T10:20:29+03:00

На «горячей линии» принимали звонки от тех, кого заставляют работать во время режима самоизоляции

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Администрация Екатеринбурга не так давно запустила «горячую линию» по коронавирусу для людей старше 65 лет и сотрудников, которых заставляют работать во время вынужденного карантина.

- Общее количество звонков, поступивших операторам колл-центра, достигло отметки в 11 028 обращений. К утру понедельника, 6 апреля, на линию позвонили 3 059 жителей старше 65 лет, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Пожилые люди звонят с вопросами об оказании медпомощи или консультации врачей, а также интересуются приобретением и доставкой продуктов и лекарств на дом.

Кроме того, помимо звонков от пенсионеров, на «горячую линию» жаловались и те, кого заставляют работать во время карантина. Таких обращений насчитали 1 480.

Колл-центр работает круглосуточно. Все обращения тщательно фиксируются и передаются в Роспотребнадзор и министерство соцполитики региона. Телефон «горячей линии» по коронавирусу: 8 (343) 304-12-18.

ИСТОЧНИК KP.RU