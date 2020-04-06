«Нужны люди из группы риска»: свердловский депутат предложил Трампу свое тело для испытания вакцины от коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T10:18:23+03:00

Депутат уверен, что коронавирус - это красивейшая афера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также Вячеслав Вегнер обратился с предложением

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Депутат Заксобрания Свердловской области написал президенту США и федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель свое тело для испытания вакцины от коронавируса.

- Написал лидерам двух стран и предложил своё бренное тело для испытания вакцины против коронавируса. Думаю, что это правильно. На молодых проводить такие эксперименты нет смысла, - написал в своем блоге Вегнер.

Депутат также добавил, что считает необходимым проверять лекарство на людях «из группы риска».

- Заодно и проверим моё искреннее убеждение, что всё, что связано с коронавирусом красивейшая афера, - пишет Вегнер.

ИСТОЧНИК KP.RU