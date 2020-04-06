«Нужны люди из группы риска»: свердловский депутат предложил Трампу свое тело для испытания вакцины от коронавируса
Депутат Заксобрания Свердловской области написал президенту США и федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель свое тело для испытания вакцины от коронавируса.
- Написал лидерам двух стран и предложил своё бренное тело для испытания вакцины против коронавируса. Думаю, что это правильно. На молодых проводить такие эксперименты нет смысла, - написал в своем блоге Вегнер.
Депутат также добавил, что считает необходимым проверять лекарство на людях «из группы риска».
- Заодно и проверим моё искреннее убеждение, что всё, что связано с коронавирусом красивейшая афера, - пишет Вегнер.
ИСТОЧНИК KP.RU