Свердловское предприятие полтора года не платило зарплату своему сотруднику

6 Апр 2020 2020-04-06T10:02:09+03:00

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В Первоуральске, что в Свердловской области, прокуратура заставила предприятие выплатить задолженную зарплату своим работникам. Так пришлось поступить после проведенной проверки.

- И был выявлен факт несвоевременно выплаты зарплаты работнику в период с июля 2017-го по декабрь 2018 года, что привело к формированию задолженности по оплате труда, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор по результатам проверки направил материалы в следственные органы, после было возбуждено уголовное дело. Его расследование и погашение долга находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU