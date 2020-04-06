Свердловское предприятие полтора года не платило зарплату своему сотруднику
В Первоуральске, что в Свердловской области, прокуратура заставила предприятие выплатить задолженную зарплату своим работникам. Так пришлось поступить после проведенной проверки.
- И был выявлен факт несвоевременно выплаты зарплаты работнику в период с июля 2017-го по декабрь 2018 года, что привело к формированию задолженности по оплате труда, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокурор по результатам проверки направил материалы в следственные органы, после было возбуждено уголовное дело. Его расследование и погашение долга находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU