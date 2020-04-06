2020-04-06T10:02:09+03:00
Общество

Свердловское предприятие полтора года не платило зарплату своему сотруднику

Но в дело вмешалась прокуратура
Мария Трапезникова
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Свердловское предприятие полтора года не платило зарплату своему сотрудникуСвердловское предприятие полтора года не платило зарплату своему сотрудникуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Первоуральске, что в Свердловской области, прокуратура заставила предприятие выплатить задолженную зарплату своим работникам. Так пришлось поступить после проведенной проверки.

- И был выявлен факт несвоевременно выплаты зарплаты работнику в период с июля 2017-го по декабрь 2018 года, что привело к формированию задолженности по оплате труда, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор по результатам проверки направил материалы в следственные органы, после было возбуждено уголовное дело. Его расследование и погашение долга находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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