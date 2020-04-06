В дежурные группы детсадов в Екатеринбурге попали почти 200 детей
В дежурные группы детсадов, которые были созданы специально для детей тех жителей Екатеринбурга, которые работают в период карантина, попали почти 200 человек. Цифрами поделились в городской мэрии.
- На сегодняшний день в городе работает 27 дежурных групп в 22 дошкольных образовательных учреждениях из 29, - рассказали там. – Они приняли 195 воспитанников разного возраста. В остальных семи садиках дежурные группы заработают со вторника, 7 апреля.
В администрации Екатеринбурга также уточняют, что максимальное количество детей в одной группе – 12 человек. И это те ребята, которые уже записаны и ходят в определенный детский сад. Группы работают с 7:30 до 18:00.
Персонал постоянно обрабатывает помещения с использованием вирулицидных средств. Кроме того, всех детей и работников регулярно осматривают на наличие симптомов ОРВИ.
ИСТОЧНИК KP.RU