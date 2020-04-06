В дежурные группы детсадов в Екатеринбурге попали почти 200 детей

6 Апр 2020 2020-04-06T09:30:06+03:00

В группы попадают только дети тех людей, которые вынуждены работать во время карантина Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В дежурные группы детсадов, которые были созданы специально для детей тех жителей Екатеринбурга, которые работают в период карантина, попали почти 200 человек. Цифрами поделились в городской мэрии.

- На сегодняшний день в городе работает 27 дежурных групп в 22 дошкольных образовательных учреждениях из 29, - рассказали там. – Они приняли 195 воспитанников разного возраста. В остальных семи садиках дежурные группы заработают со вторника, 7 апреля.

В администрации Екатеринбурга также уточняют, что максимальное количество детей в одной группе – 12 человек. И это те ребята, которые уже записаны и ходят в определенный детский сад. Группы работают с 7:30 до 18:00.

Персонал постоянно обрабатывает помещения с использованием вирулицидных средств. Кроме того, всех детей и работников регулярно осматривают на наличие симптомов ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU