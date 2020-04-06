Открылся сезон: за выходные в Свердловской области зафиксировали первый лесной пожар
В Свердловской области официально открыт пожароопасный сезон: за минувшие выходные в регионе зафиксировали один пожар в лесу общей площадью в два гектара. В том году первый пожар случился 7 апреля.
- В период с 5 по 25 апреля ограничено пребывание граждан в лесах и въезд на лесные территории транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ, - отметили в департаменте лесхозяйства по УрФО. – В этот период также запрещается сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, проведение пожароопасных работ на землях населенных пунктов и промышленности.
В этот же период ожидается устойчивая ветреная погода, поэтому запрещается топить печи и котельные установки, у которых нет искрогасителей или других подобных устройств.
ИСТОЧНИК KP.RU