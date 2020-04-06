Открылся сезон: за выходные в Свердловской области зафиксировали первый лесной пожар

6 Апр 2020 2020-04-06T09:16:32+03:00

В том году первый случай зафиксировали 7 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В том году первый случай произошел 7 апреля

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В Свердловской области официально открыт пожароопасный сезон: за минувшие выходные в регионе зафиксировали один пожар в лесу общей площадью в два гектара. В том году первый пожар случился 7 апреля.

- В период с 5 по 25 апреля ограничено пребывание граждан в лесах и въезд на лесные территории транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ, - отметили в департаменте лесхозяйства по УрФО. – В этот период также запрещается сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, проведение пожароопасных работ на землях населенных пунктов и промышленности.

В этот же период ожидается устойчивая ветреная погода, поэтому запрещается топить печи и котельные установки, у которых нет искрогасителей или других подобных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU