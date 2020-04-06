На Уралмаше отреставрируют Центр культуры «Орджоникидзевский»

6 Апр 2020 2020-04-06T08:43:32+03:00

Прокуратура провела проверку и выяснила, что здание находится в плачевном состоянии

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Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга решила проверить, как местная администрация соблюдает законодательство о сохранности объектов культурного наследия.

И выяснила, что Центр культуры «Орджоникидзевский», оказывается, находится в очень плачевном состоянии. Если в нем не провести срочный капремонт, то все это может привести к обрушению здания.

- Общая площадь помещений объекта составляет 16,4 тысячи «квадратов». Часть помещений, находящихся в муниципальной собственности, передана на праве оперативного управления МБОУ ВПО «Екатеринбургская академия современного искусства», а другая – в частной собственности юридического и физического лица, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием восстановить ЦК. И суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU