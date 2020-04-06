Екатеринбург вошел в тройку городов по занятию спортом на дому

6 Апр 2020 2020-04-06T09:14:25+03:00

Екатеринбург вошел в тройку городов по занятию спорта на дому Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Пока в Свердловской области введен повышенный режим самоизоляции и все фитнес-центры закрыты, горожане, чтобы хоть как-то поддерживать себя в форме, стали активно закупаться спортинвентарем, чтобы заниматься на дому.

А туристический портал «ТурСтат» решил составить рейтинг городов России по занятиям спортом, не выходя из дома. И Екатеринбург оказался в тройке лидеров, уступив только Москве и Сочи. Рейтинг составили по результатам исследования предложений онлайн-фитнеса в различных поисковиках.

Фото: "ТурСтат"

- В Интернете существует множество бесплатных онлайн-программ для людей всех возрастов. Всемирная организация здравоохранения рекомендует каждому человеку посвящать занятиям спортом и физкультуре 150 минут в неделю при умеренной нагрузке, - рассказали в пресс-службе портала.

ИСТОЧНИК KP.RU