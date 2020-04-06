2020-04-06T09:14:25+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в тройку городов по занятию спортом на дому

Горожане стали активно закупаться спортинвентарем
Мария Трапезникова
Поделиться:
Екатеринбург вошел в тройку городов по занятию спорта на домуЕкатеринбург вошел в тройку городов по занятию спорта на домуФото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Пока в Свердловской области введен повышенный режим самоизоляции и все фитнес-центры закрыты, горожане, чтобы хоть как-то поддерживать себя в форме, стали активно закупаться спортинвентарем, чтобы заниматься на дому.

А туристический портал «ТурСтат» решил составить рейтинг городов России по занятиям спортом, не выходя из дома. И Екатеринбург оказался в тройке лидеров, уступив только Москве и Сочи. Рейтинг составили по результатам исследования предложений онлайн-фитнеса в различных поисковиках.

Фото: "ТурСтат"

Фото: "ТурСтат"

- В Интернете существует множество бесплатных онлайн-программ для людей всех возрастов. Всемирная организация здравоохранения рекомендует каждому человеку посвящать занятиям спортом и физкультуре 150 минут в неделю при умеренной нагрузке, - рассказали в пресс-службе портала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ установил рекорд по притоку средств на брокерские счета в марте
Открылся сезон: за выходные в Свердловской области зафиксировали первый лесной пожар
На Уралмаше отреставрируют Центр культуры «Орджоникидзевский»
Екатеринбург вошел в тройку городов по занятию спортом на дому
В Екатеринбурге поймали грабителя продуктовых и зоомагазинов
Аналитики «Яндекса» посмотрели, как изменились пробки в Екатеринбурге из-за карантина
Дорожники снова закрывают часть трассы «Пермь – Екатеринбург»
Свердловских школьников и студентов отправили на «удаленку» до 20 апреля
В Екатеринбург идут снег и холода
Юная уральская циркачка выступила на шоу Максима Галкина
В Екатеринбурге из-за вспышки коронавируса перенесли концерт группы «Алиса»
В свердловской полиции рассказали о правилах общения с гражданами в период самоизоляции
Появилось видео с места пожара под Екатеринбургом, где погибли трое детей
В Екатеринбурге в ДТП пострадала 9-летняя девочка
На Урал идет ураганный ветер и мокрый снег: советы спасателей
В Свердловской области нет новых случаев заражения коронавирусом
Какие электропоезда сократили в Свердловской области с 6 по 30 апреля: список
Тагильские зоопарки обратились за помощью к уральцам: нечем кормить питомцев
Что можно купить в магазинах Екатеринбурга и Свердловской области: список
В Екатеринбурге медиков обеспечили бесплатным горячим питанием
«Детей им вернули на днях»: стали известны подробности жизни уральский семьи, трое малышей из которой погибли в огне
«Даже в ГУЛАГе Пасху отмечали»: православная активистка призвала игнорировать самоизоляцию в Екатеринбурге
На Урале росгвардейцы поймали телефонных гопников
В Екатеринбурге завершились поиски 14-летней школьницы
УрФУ получил 50 миллионов на продвижение Универсиады-2023
«Испугался, что оказался во многих СМИ»: в Екатеринбурге нашли школьника, сбежавшего из дома
«Вернем - отправим в клинику лечиться»: в Екатеринбурге ищут 14-летнюю школьницу, сбежавшую с парнем из дома
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: можно ли купить товары для детей во время карантина