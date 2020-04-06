2020-04-06T09:18:41+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге поймали грабителя продуктовых и зоомагазинов

На него завели уголовное дело и уже направили в суд
Мария Трапезникова
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На него завели уголовное дело и уже направили в судНа него завели уголовное дело и уже направили в судФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили 60-летнего, ранее неоднократно судимого жителя Оренбургской области, которого обвиняют в серии грабежей ювелирных и продуктовых магазинов, а также офисов микрозаймов.

Началось все в конце сентября прошлого года, когда мужчине, который тогда находился в Реже, прошла в голову идея ограбить кассира в продуктовом ларьке. С собой у него была ракетница и балаклава для маскировки.

- Направив в сторону головы кассира стреляющее устройство, выражая тем самым угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовал от последней открыл кассу и похитил 8,4 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следующая его «вылазка» прошла в начале октября, когда он ограбил ювелирный магазин на 158 тысяч рублей, после этого он стал орудовать на территории Екатеринбурга, нападая на офисы микрозаймов и продуктовые и зоомагазины.

Опознать грабителя помогла сотрудница одного из офисов. Подняв таблицу клиентов, она нашла его личные данные и фотографию. Мужчину поймали и завели на него уголовное дело, которое направили в Кировский суд Екатеринбурга.

- При осмотре съемной квартиры обвиняемого полицейские обнаружили нож и сигнальный пистолет, которые он использовал при совершении нападений, одежду, схожую с той, что была на нападавшем, а также пачку билетов «Банка приколов», - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - Полицейские поинтересовались, откуда и для чего задержанному эти купюры. Как выяснилось, в ходе одного из нападений менеджер, которому налетчик угрожал ножом, не растерялся и отдал вместо настоящих денег бутафорские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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