Аналитики «Яндекса» посмотрели, как изменились пробки в Екатеринбурге из-за карантина

6 Апр 2020 2020-04-06T07:43:23+03:00

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Аналитики «Яндекс.Карт» решили изучить, как изменилось движение в Екатеринбурге из-за введенного в регионе режима самоизоляции. Под исследование попал как личный транспорт, так и общественный за минувшую нерабочую неделю, с 30 марта по 3 апреля.

Как и ожидалось, машин на улицах стало значительно меньше: на этой неделе уровень пробок в городе ни разу не поднимался выше отметки в 2 балла. Средний балл за неделю – всего 1,4. Это на 2,8 меньше.

Фото: пресс-служба "Яндекса"

- На фоне коронавируса водители стали чаще платить на АЗС, не выходя из машины, - через «Яндекс.Навигатор». Видимо, часть из тех, кто не может остаться дома, старается лишний раз ни с кем не контактировать и ничего не трогать в публичных местах, - рассказали в пресс-службе «Яндекса». – На прошлой неделе таких людей стало больше на 40%.

Кроме того, пешеходы Екатеринбурга тоже стали меньше передвигаться по городу: динамика маршрутов проезда на общественном транспорте за минувшую неделю стала на 66% меньше, чем три недели назад.

ИСТОЧНИК KP.RU