Дорожники снова закрывают часть трассы «Пермь – Екатеринбург»

6 Апр 2020 2020-04-06T07:07:24+03:00

На 331-м километре будут ремонтировать мост

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Дорожники снова закрывают участок трассы Р-242 «Пермь – Екатеринбург». На 331 километре ФКУ «Уралуправтодор» будет проводить капитальный ремонт моста вплоть до 7 апреля, поэтому проезд закрыт для всех видов транспорта.

- Проезд на период ограничения осуществляется по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332 километре, при возникновении заторов существует альтернативный проезд через Московский тракт, - рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

Для левых поворотов с поселка Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через развязки на 227-м и 317-м километрах трассы.

Водителей просят с пониманием отнестись к временем неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также рассчитывать время в пути.

ИСТОЧНИК KP.RU