Свердловских школьников и студентов отправили на «удаленку» до 20 апреля

6 Апр 2020 2020-04-06T06:47:30+03:00

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Школьники и студенты Свердловской области будут учиться на «удаленке» с 6 до 20 апреля. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Кроме того, документ подразумевает создание дежурных групп для дошкольников в детских садах, родители которых работают до 20-го числа.

- Дистанционное обучение должно начаться с понедельника в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования, работающих на территории Свердловской области. Региональное министерство образования также организует формирование дежурных групп в детсадах для тех детей, чьи родители продолжают работать в организациях, определенных президентским указом № 239, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, на сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусом. но есть и хорошие новости: 15 человек из этого числа уже полностью выздоровели и были отпущены по домам. Остальные пациенты находится в ГКБ №40 под наблюдением медиков. Состояние пяти оценивается как тяжелое, оставшиеся чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU