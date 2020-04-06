2020-04-06T06:24:25+03:00
Общество

В Екатеринбург идут снег и холода

Спасатели предупредили об ураганном ветре
Мария Трапезникова
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Спасатели предупредили об ураганном ветреСпасатели предупредили об ураганном ветреФото: Алексей БУЛАТОВ
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Если вы вдруг решили менять резину на колесах своих автомобилей, торопиться с этим пока не стоит: начало этой недели в Екатеринбурге будет снежным и прохладным. Рассказываем, какие температуры пообещали синоптики из Уралгидрометцентра.

В понедельник, 6 апреля, будет пасмурно. Местами пройдет мокрый снег, а столбики термометров поднимутся до отметки +5. Кстати, спасатели МЧС предупредили о сильных порывах ветра – до 27 м/сек. Так что будьте аккуратны.

В ночь на вторник, 7 апреля, будет все также пасмурно и похолодает до -5. Днем пройдет небольшой мокрый снег, но чуть-чуть потеплеет – до 0…+2. Ветер северный 7-12 м/сек, днем обещают порывы до 20 м/сек.

В ночь на среду, 8 апреля, будет пасмурно и пройдет мокрый снег. Днем – до +2, ветер северный с порывами до 20 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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