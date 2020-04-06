Юная уральская циркачка выступила на шоу Максима Галкина

6 Апр 2020 2020-04-06T06:14:21+03:00

Даша Никулина из Краснотурьинска уже пять лет занимается цирковым искусством

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Юная девятилетняя циркачка из Краснотурьинска, небольшого города в Свердловской области, накануне выступила на детском шоу Максима Галкина «Лучше всех». Девочка приехала в Москву вместе с родителями и преподавателем. Съемки этого выпуска проходили в феврале.

Маленькая Дарья Никулина занимается цирковым искусством, и не абы каким, а эквилибром на крутящемся диске. Она вот уже пять лет занимается в цирковом коллективе «Скедни» в Краснотурьинске.

Фото: скриншот с видео

- Я занимаюсь цирковым искусством на крутящемся диске. Он крутится, а я на нем различные трюки делаю, - рассказала сама Даша в эфире шоу. – Диск крутится так, как я его раскручу – если сильно, то будет сильно.

Девочка призналась, что как только начала заниматься этим искусством, ее постоянно тошнило, но со временем пришел опыт – и все прошло. Планы на будущее у нее тоже грандиозные – она планирует, повзрослев, отправиться выступать либо в «Цирк дю Солей», либо в «Цирк Никулина».

Кстати, у маленькой Даши есть свой собственный Instagram, в котором она делится видеозаписями своих успехов.

Новый выпуск шоу "Лучше всех".Видео: Первый канал на YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU