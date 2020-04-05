2020-04-05T19:40:26+03:00
Звезды

В Екатеринбурге из-за вспышки коронавируса перенесли концерт группы «Алиса»

Константин Кинчев представит новый альбом группы в ноябре
Лев ИСТОМИН
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Константин Кинчев сотоварищи приедет в Екатеринбург в ноябреКонстантин Кинчев сотоварищи приедет в Екатеринбург в ноябреФото: Михаил ДЕНИСОВ
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Группа «Алиса» во главе с Константином Кинчевым собиралась приехать в Екатеринбург с концертом 24 апреля на пасхальной неделе. Дата была выбрана не случайно – группа вот уже 19 лет не играет концерты в Великий и Успенский посты.

В уральской столице на площадке TeleClub «Алиса» собиралась представить новый альбом «Посолонь». Однако эпидемия коронавируса внесла в график свои коррективы.

«Концерт в Екатеринбурге переносится на 13 ноября. Площадка та же. Билеты остаются действительными на новую дату», - говорится в официальном сообщении.

Отметим, что в Екатеринбурге уже отменялся концерт коллектива. Это произошло в 2016 году. Кинчев должен был выступить в ДИВСе 3 мая, однако в конце апреля у музыканта случился инфаркт, из-за чего все концерты группы на полгода вперед были отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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