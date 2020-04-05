Появилось видео с места пожара под Екатеринбургом, где погибли трое детей

5 Апр 2020 2020-04-05T16:08:04+03:00

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Опубликовано видео с места пожара в селе Елань Талицкого района Свердловской области. Трагедия произошла в ночь на 5 апреля 2020 года, во время пожара в доме находили пятеро малышей, трое из них погибли в огне, двоих с отправлением угарным газом увезли в больницу.

С огнем всю ночь боролись 33 спасатели. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Погибли две сестры 2014 и 2018 годов рождения, а также их брат 2011 года рождения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/771051" frameborder="0"></iframe> Место пожара, где погибли трое детей. Село Елань Талицкого района Свердловской области.Видео: СУ СКР по Свердловской области

Отчим и мать детей в огне не пострадали. Местные жители рассказали «КП-Екатеринбург», что семья считается неблагополучной из-за того, что взрослые злоупотребляют алкоголем. Отчим малышей ранее был судим за побои и неуплату алиментов. Соседи говорят, что не раз видели 31-летнюю мать детей в нетрезвом состоянии, детей надзорные службы вернули в семью совсем недавно.

Сейчас проводится комплекс экспертиз для установления точной причины пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU