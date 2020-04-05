2020-04-05T12:54:39+03:00
Общество

Тагильские зоопарки обратились за помощью к уральцам: нечем кормить питомцев

Из-за режима самоизоляции у заведений заканчиваются деньги
Лев ИСТОМИН
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Уральцы откликнулись на призыв о помощиУральцы откликнулись на призыв о помощиФото: Евгения ГУСЕВА
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Частные зоопарки Нижнего Тагила обратились к неравнодушным уральцам за помощью в сложный период самоизоляции.

Из вспышки коронавируса в мире, тагильские зоопарки остались без посетителей, из-за чего у владельцев заведений заканчиваются деньги на корм животным. Речь идет о частных зоопарках GreenPoll и «Лесная братва».

- Не выкидывайте продукты, которые можно скормить животным. Подойдут любые продукты, только не консервы, не с плесенью и не тухлое. Нам рассчитывать не на кого, кроме людей, - говорит директор зоопарка Greenpoll Оксана Полякова.

На Урале живут отзывчивые люди: самим трудно, но другим все равно помогут. Фото: страница зоопарка GreenPool

На Урале живут отзывчивые люди: самим трудно, но другим все равно помогут. Фото: страница зоопарка GreenPool

Сразу после этого сообщения в зоопарк стали поступать продукты от жителей Нижнего Тагила и Свердловской области, решили помочь и местные бизнесмены.

- Нам помогли люди, магазины, рестораны, точки общепита, спасибо огромное! – рассказывают Оксана Полякова 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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