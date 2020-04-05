Тагильские зоопарки обратились за помощью к уральцам: нечем кормить питомцев
Частные зоопарки Нижнего Тагила обратились к неравнодушным уральцам за помощью в сложный период самоизоляции.
Из вспышки коронавируса в мире, тагильские зоопарки остались без посетителей, из-за чего у владельцев заведений заканчиваются деньги на корм животным. Речь идет о частных зоопарках GreenPoll и «Лесная братва».
- Не выкидывайте продукты, которые можно скормить животным. Подойдут любые продукты, только не консервы, не с плесенью и не тухлое. Нам рассчитывать не на кого, кроме людей, - говорит директор зоопарка Greenpoll Оксана Полякова.
На Урале живут отзывчивые люди: самим трудно, но другим все равно помогут. Фото: страница зоопарка GreenPool
Сразу после этого сообщения в зоопарк стали поступать продукты от жителей Нижнего Тагила и Свердловской области, решили помочь и местные бизнесмены.
- Нам помогли люди, магазины, рестораны, точки общепита, спасибо огромное! – рассказывают Оксана Полякова 5 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU