2020-04-05T12:24:34+03:00
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Что можно купить в магазинах Екатеринбурга и Свердловской области: список

Губернатор Евгений Куйвашев расширил перечень товаров и услуг
Лев ИСТОМИН
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Автосервисы открывают двери для клиентовАвтосервисы открывают двери для клиентовФото: Мария ЛЕНЦ
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После многочисленных просьб со стороны уральцев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым разрешено работать в период самоизоляции до 20 апреля 2020 года.

Что будут продавать и какие услуги оказывать в Екатеринбурге и Свердловской области помимо работы продуктовых магазинов, аптек и магазинов с товарами первой необходимости? Чем дополнили список 5 апреля:

1. Автозапчасти.

2. Очки и линзы.

3. Электрика и кабельная продукция.

4. Компьютеры и комплектующие, а также программное обеспечение.

5. Сантехника.

6. Товары для тушения пожаров.

7. Телефоны и средства связи.

Услуги:

1. Автосервисы и шиномонтаж.

2. Ремонт и обслуживание бытовой техники и электроники.

3. Ритуальные услуги.

4. Клининг и уборка помещений.

5. Такси.

6. Химчистки и прачечные.

7. Ветеринарные клиники.

8. Охранные организации.

9. Нотариусы.

10. Транспортные компании.

11. Строительные организации.

12. Службы доставки интернет-магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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