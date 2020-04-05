Что можно купить в магазинах Екатеринбурга и Свердловской области: список
После многочисленных просьб со стороны уральцев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым разрешено работать в период самоизоляции до 20 апреля 2020 года.
Что будут продавать и какие услуги оказывать в Екатеринбурге и Свердловской области помимо работы продуктовых магазинов, аптек и магазинов с товарами первой необходимости? Чем дополнили список 5 апреля:
1. Автозапчасти.
2. Очки и линзы.
3. Электрика и кабельная продукция.
4. Компьютеры и комплектующие, а также программное обеспечение.
5. Сантехника.
6. Товары для тушения пожаров.
7. Телефоны и средства связи.
Услуги:
1. Автосервисы и шиномонтаж.
2. Ремонт и обслуживание бытовой техники и электроники.
3. Ритуальные услуги.
4. Клининг и уборка помещений.
5. Такси.
6. Химчистки и прачечные.
7. Ветеринарные клиники.
8. Охранные организации.
9. Нотариусы.
10. Транспортные компании.
11. Строительные организации.
12. Службы доставки интернет-магазинов.
ИСТОЧНИК KP.RU