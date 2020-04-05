В Екатеринбурге медиков обеспечили бесплатным горячим питанием

5 Апр 2020 2020-04-05T11:01:21+03:00

Это касается медработников, которые лечат уральцев с коронавирусом и наблюдают за контактными

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В Екатеринбурге с 5 апреля всех медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, обеспечили горячим питанием. Такой же поддержкой со стороны государства обеспечили медицинских работников, которые наблюдают за контактными людьми в ЦГКБ №6, ЦГБ №20 и ГКБ №40.

С понедельника, 6 апреля, бесплатным питанием обеспечат все подстанции скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Эти меры будут действовать до полной ликвидации последствий вспышки коронавирусной инфекции в Свердловской области.

Решение принято региональным министром здравоохранения Андреем Цветковым по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

ИСТОЧНИК KP.RU