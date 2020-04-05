2020-04-05T11:01:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Екатеринбурге медиков обеспечили бесплатным горячим питанием

Это касается медработников, которые лечат уральцев с коронавирусом и наблюдают за контактными
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
С 6 апреля горячим питанием обеспечат бригады скорой медицинской помощиС 6 апреля горячим питанием обеспечат бригады скорой медицинской помощиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге с 5 апреля всех медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, обеспечили горячим питанием. Такой же поддержкой со стороны государства обеспечили медицинских работников, которые наблюдают за контактными людьми в ЦГКБ №6, ЦГБ №20 и ГКБ №40.

С понедельника, 6 апреля, бесплатным питанием обеспечат все подстанции скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Эти меры будут действовать до полной ликвидации последствий вспышки коронавирусной инфекции в Свердловской области.

Решение принято региональным министром здравоохранения Андреем Цветковым по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге медиков обеспечили бесплатным горячим питанием
«Детей им вернули на днях»: стали известны подробности жизни уральский семьи, трое малышей из которой погибли в огне
«Даже в ГУЛАГе Пасху отмечали»: православная активистка призвал игнорировать самоизоляцию в Екатеринбурге
На Урале росгвардейцы поймали телефонных гопников
В Екатеринбурге завершились поиски 14-летней школьницы
УрФУ получил 50 миллионов на продвижение Универсиады-2023
«Испугался, что оказался во многих СМИ»: в Екатеринбурге нашли школьника, сбежавшего из дома
«Вернем - отправим в клинику лечиться»: в Екатеринбурге ищут 14-летнюю школьницу, сбежавшую с парнем из дома
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: можно ли купить товары для детей во время карантина
Как в Свердловской области пройдет весенний призыв в армию во время карантина
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: будут ли штрафовать, если выйти на улицу во время карантина
Под Екатеринбургом поймали разбойника, который ограбил офис фонда на 31 тысячу
Еще два уральца вылечились от коронавируса
В Свердловской области - еще один заболевший коронавирусом
За сутки на Урале исследовали 1600 проб на коронавирус
«Обращайтесь в посольство за помощью»: екатеринбуржцы застряли в Индии из-за коронавируса
Проверьте проводку и почистите печи: свердловские спасатели рассказали, как правильно подготовиться к дачному сезону
Сбегает не первый раз: в Екатеринбурге ищут школьника в штанах с желтыми полосами
В Екатеринбурге завершились поиски 13-летнего Ивана Болдырева
Уральские заключенные подключились к борьбе против коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Екатеринбурге: последние новости на 4 апреля
Сотрудники екатеринбургского аэропорта ежедневно получают 900 средств индивидуальной защиты
В Полевском суд избрал меру пресечения брату юмориста Александра Незлобина
Отмечали рождение дочери: в Ревде сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя и его товарища
В Свердловской области начнут выпускать тест-системы на коронавирус
Екатеринбуржцы показали, как их животные живут на режиме самоизоляции
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: когда откроют шиномонтажки
В Свердловскую область привезли крупную партию средств защиты
«Комсомольская правда» заходит в торговые сети Екатеринбурга