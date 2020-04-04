2020-04-04T17:05:26+03:00
Общество

«Испугался, что оказался во многих СМИ»: в Екатеринбурге нашли школьника, сбежавшего из дома

Подросток сам вернулся домой
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге завершились поиски 13-летнего Ивана Пономарева. Подросток сбежал из дома еще 1 апреля. Последний раз его видели на Уралмаше, в районе Белой башни. К счастью, его нашли целым и невредимым.

- Около 14:00 он самостоятельно вернулся домой к маме. Потом они вместе приехали в дежурную часть полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мамой и ее сыном профилактическую беседу. К счастью, в отношении мальчика и им самим противоправных действий не совершено. Подросток рассказал, что вернулся, так как испугался, что его ориентировка была опубликована во многих СМИ, - рассказали «Комсомолке» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Кстати, сегодня мы рассказывали, что в городе уже почти неделю ищут 14-летнюю школьницу, которая сбежала из дома со своим парнем. Недавно их видели в Нижнем Тагиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
УрФУ получил 50 миллионов на продвижение Универсиады-2023
«Испугался, что оказался во многих СМИ»: в Екатеринбурге нашли школьника, сбежавшего из дома
«Вернем - отправим в клинику лечиться»: в Екатеринбурге ищут 14-летнюю школьницу, сбежавшую с парнем из дома
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: можно ли купить товары для детей во время карантина
Как в Свердловской области пройдет весенний призыв в армию во время карантина
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: будут ли штрафовать, если выйти на улицу во время карантина
Под Екатеринбургом поймали разбойника, который ограбил офис фонда на 31 тысячу
Еще два уральца вылечились от коронавируса
В Свердловской области - еще один заболевший коронавирусом
За сутки на Урале исследовали 1600 проб на коронавирус
«Обращайтесь в посольство за помощью»: екатеринбуржцы застряли в Индии из-за коронавируса
Проверьте проводку и почистите печи: свердловские спасатели рассказали, как правильно подготовиться к дачному сезону
Сбегает не первый раз: в Екатеринбурге ищут школьника в штанах с желтыми полосами
В Екатеринбурге завершились поиски 13-летнего Ивана Болдырева
Уральские заключенные подключились к борьбе против коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Екатеринбурге: последние новости на 4 апреля
Сотрудники екатеринбургского аэропорта ежедневно получают 900 средств индивидуальной защиты
В Полевском суд избрал меру пресечения брату юмориста Александра Незлобина
Отмечали рождение дочери: в Ревде сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя и его товарища
В Свердловской области начнут выпускать тест-системы на коронавирус
Екатеринбуржцы показали, как их животные живут на режиме самоизоляции
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: когда откроют шиномонтажки
В Свердловскую область привезли крупную партию средств защиты
«Комсомольская правда» заходит в торговые сети Екатеринбурга