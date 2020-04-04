«Испугался, что оказался во многих СМИ»: в Екатеринбурге нашли школьника, сбежавшего из дома

4 Апр 2020 2020-04-04T17:05:26+03:00

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В Екатеринбурге завершились поиски 13-летнего Ивана Пономарева. Подросток сбежал из дома еще 1 апреля. Последний раз его видели на Уралмаше, в районе Белой башни. К счастью, его нашли целым и невредимым.

- Около 14:00 он самостоятельно вернулся домой к маме. Потом они вместе приехали в дежурную часть полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мамой и ее сыном профилактическую беседу. К счастью, в отношении мальчика и им самим противоправных действий не совершено. Подросток рассказал, что вернулся, так как испугался, что его ориентировка была опубликована во многих СМИ, - рассказали «Комсомолке» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Кстати, сегодня мы рассказывали, что в городе уже почти неделю ищут 14-летнюю школьницу, которая сбежала из дома со своим парнем. Недавно их видели в Нижнем Тагиле.

ИСТОЧНИК KP.RU