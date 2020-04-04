В Екатеринбурге завершились поиски 13-летнего Ивана Болдырева
Подросток пропал еще вечером 1 апреля
Фото: ПСО "Прорыв"
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В Екатеринбурге полиция и волонтеры завершили поиски 13-летнего Ивана Болдырева. Минувшим вечером поисковики закрыли ориентировку: «Найден. Жив, всем спасибо».
- Подростка нашли, с ним все хорошо, он жив и здоров. Больше, к сожалению, ничего не можем пока сказать, им занимается полиция, - добавили в ПСО «Прорыв».
Подросток пропал днем 1 апреля. Последний раз его видели в микрорайоне Компрессорный. Там же и нашли.
ИСТОЧНИК KP.RU