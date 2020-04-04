В Екатеринбурге завершились поиски 13-летнего Ивана Болдырева

4 Апр 2020 2020-04-04T09:08:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге полиция и волонтеры завершили поиски 13-летнего Ивана Болдырева. Минувшим вечером поисковики закрыли ориентировку: «Найден. Жив, всем спасибо».

- Подростка нашли, с ним все хорошо, он жив и здоров. Больше, к сожалению, ничего не можем пока сказать, им занимается полиция, - добавили в ПСО «Прорыв».

Подросток пропал днем 1 апреля. Последний раз его видели в микрорайоне Компрессорный. Там же и нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU