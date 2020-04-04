2020-04-04T09:08:35+03:00
Общество

В Екатеринбурге завершились поиски 13-летнего Ивана Болдырева

Подросток пропал еще вечером 1 апреля
Мария Трапезникова
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Фото: ПСО "Прорыв"Фото: ПСО "Прорыв"
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В Екатеринбурге полиция и волонтеры завершили поиски 13-летнего Ивана Болдырева. Минувшим вечером поисковики закрыли ориентировку: «Найден. Жив, всем спасибо».

- Подростка нашли, с ним все хорошо, он жив и здоров. Больше, к сожалению, ничего не можем пока сказать, им занимается полиция, - добавили в ПСО «Прорыв».

Подросток пропал днем 1 апреля. Последний раз его видели в микрорайоне Компрессорный. Там же и нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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