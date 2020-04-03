3 Апр 2020 2020-04-03T20:07:36+03:00

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Сотрудники екатеринбургского аэропорта ежедневно получают 900 средств индивидуальной защиты. Работникам Кольцово выдают маски, респираторы, перчатки и дезинфицирующие средства.

- Друзья, мы в Кольцово заботимся о здоровье своих сотрудников, поэтому каждый раз, приходя на работу, они получают необходимые средства индивидуальной защиты, - написали представители Кольцово в Instagram.

В Кольцово и уральцев призывают соблюдать меры предосторожности. Так, в аэропорту на сидениях и на полу поместили наклейки о необходимости соблюдать социальную дистанцию с другими людьми на время пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU