2020-04-03T19:56:54+03:00
Общество

Отмечали рождение дочери: в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя и его товарища

На шумную компанию пожаловались местные жители
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
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В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя «Оки» и его товарища. На шумную компанию пожаловались местные жители. Молодые люди разбудили в семь утра всех жителей ближайших домов на улице Спартака. Инспекторы ДПС задержали их, когда они выезжали из двора. За рулем в это время был 24-летний екатеринбуржец.

- Вместе с ним в автомобиле находился пассажир. Оба парня имели признаки опьянения, но в свое оправдание сказали, что отмечают рождение дочери, при этом пассажир, пытался убедить сотрудников ГИБДД, что рождение его дочери - это событие, которое «разрешает употребить, даже за рулем», - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

На отмечающих рождение ребенка мужчин пожаловались местные жители.Видео: ГИБДД Свердловской области

Как рассказали госавтоинспекторы, тест на алкоголь показал 0,780 мг/л, что соответствует сильному опьянению. Теперь водителю грозит крупный штраф и лишение права управления. Сотрудники ГИБДД увезли автомобиль молодого человека на специализированную стоянку.

Также госавтоинспекторы выяснили, что автомобиль задержанного нетрезвого екатеринбуржца снят с регистрационного учета, а водитель, имеющий стаж управления шесть лет, ранее 18 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Госавтоинспекция просит уральцев рассказывать в полицию о фактах нахождения за рулем нетрезвых водителей. Возможно, именно ваше сообщение предотвратит беду на дороге и спасет от гибели и травм участников дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с нетрезвыми молодыми людьми, когда те выезжали из двора.Видео: ГИБДД Свердловской области

Круглосуточный телефон дежурной части Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области - (343) 269-77-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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