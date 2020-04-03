2020-04-03T17:08:22+03:00
Общество

«Комсомольская правда» заходит в торговые сети Екатеринбурга

Тираж расходится даже в период самоизоляции
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Фото: Лев ИстоминФото: Лев Истомин
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Несмотря на сложную экономическую ситуацию в России и Свердловской области, газета «Комсомольская правда – Екатеринбург» продолжает выходить в прежнем режиме. Тиражи сохранены на прежнем уровне. В Свердловской области СМИ включены в перечень товаров первой необходимости.

Из-за возможного закрытия киосков, издательский дом скорректировал систему распространения газеты. Теперь тиражи газеты «Комсомольская правда – Екатеринбург» распространяются в торговых сетях: «Яблоко», «Кировский», «Магнит», «Дикси», «Райт» , «Монетка», «Ашан», «Окей», «Лента», «Верный», «Визит», «Гипербола», «Елисей», «Мегамарт», «Минимарт», «Меридиан», «Татищев», «Чкаловский» и «Спар». Также издательский дом активно сотрудничает в Свердловской области с онлайн-сервисами доставки продуктов, интернет-магазинами и аптеками.

Также на прежнем уровне сохраняется подписка на газету, которую можно оформить онлайн на сайте shop.kp.ru с помощью QR-кода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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