«Комсомольская правда» заходит в торговые сети Екатеринбурга
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в России и Свердловской области, газета «Комсомольская правда – Екатеринбург» продолжает выходить в прежнем режиме. Тиражи сохранены на прежнем уровне. В Свердловской области СМИ включены в перечень товаров первой необходимости.
Из-за возможного закрытия киосков, издательский дом скорректировал систему распространения газеты. Теперь тиражи газеты «Комсомольская правда – Екатеринбург» распространяются в торговых сетях: «Яблоко», «Кировский», «Магнит», «Дикси», «Райт» , «Монетка», «Ашан», «Окей», «Лента», «Верный», «Визит», «Гипербола», «Елисей», «Мегамарт», «Минимарт», «Меридиан», «Татищев», «Чкаловский» и «Спар». Также издательский дом активно сотрудничает в Свердловской области с онлайн-сервисами доставки продуктов, интернет-магазинами и аптеками.
Также на прежнем уровне сохраняется подписка на газету, которую можно оформить онлайн на сайте shop.kp.ru с помощью QR-кода.
ИСТОЧНИК KP.RU