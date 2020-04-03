2020-04-03T17:26:09+03:00
Общество

В Первоуральске у предпринимателей не будут брать плату за аренду до конца 2020 года

Такую меру поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса предложил глава города
Алина СУРИНА
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Игорь Кабец отменил плату за аренду для предпринимателей малого и среднего бизнеса Фото: администрация ПервоуральскаИгорь Кабец отменил плату за аренду для предпринимателей малого и среднего бизнеса Фото: администрация Первоуральска
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В Первоуральске у предпринимателей не будут брать плату за аренду до конца 2020 года. Такую меру поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса предложил глава города Игорь Кабец. Ранее владельцев компаний поручил подержать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Как рассказали в мэрии Первоуральска, плату отменят по договорам аренды муниципального имущества и по договорам на право установки и эксплуатации рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов.

- Существующие субъекты малого и среднего бизнеса - это рабочие места для тысяч первоуральцев и налоговые доходы городского бюджета, - рассказал глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец. - Считаю, что данная мера окажет положительное влияние на малый и средний бизнес и позволит обеспечить его устойчивое развитие.

Реализовывать предложенные главой города меры начнут уже сегодня. Чтобы получить поддержку, предпринимателям нужно будет подать заявку. Кроме того, Игорь Кабец собирается предложить отмену платы по договорам аренды в коммерческих организациях, предоставляющих помещения малым и средним предпринимателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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