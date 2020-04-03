2020-04-03T16:56:39+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: кому выдадут продуктовые наборы

Отвечает губернатор Евгений Куйвашев
Олег ГАЛИМОВ
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Губернатор активно использует Instagram для информирования граждан о ситуации в регионеГубернатор активно использует Instagram для информирования граждан о ситуации в регионеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев об условиях жизни в режиме самоизоляции. В одном из последних постов в Instagram он разъяснил, кому и в каких случаях выдадут продуктовые наборы.

- Очевидно, что в регионе есть люди, которым сегодня необходима помощь. Мы сейчас многое делаем для того, чтобы люди старшего поколения, маломобильные граждане не остались наедине со сложной ситуацией – поддерживаем волонтеров, которые адресно помогают таким людям. Это и транспортное обеспечение и питание для добровольцев. При этом видим заинтересованность предпринимательского сообщества в оказании поддержки нуждающихся. Например, наши волонтеры уже получили первую партию из 700 пакетов с продуктами для одиноких пенсионеров, которые приобретены при поддержке наших бизнесменов. Обязательно будем помогать всем. Чем возможно.

Отметим, что режим самоизоляции на Среднем Урале продлен до 20 апреля 2020 года. Согласно указу президента Владимира Путина, нерабочие дни продолжатся до 30 апреля включительно с сохранением зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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