2020-04-03T16:28:07+03:00
Общество

Екатеринбургские пожарные попросили жителей города оставаться дома

Спасатели присоединились к всероссийской акции «Оставайтесь дома»
Алина СУРИНА
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Фото: Instagram/ i_am_firefighter_ekbФото: Instagram/ i_am_firefighter_ekb
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Екатеринбургские пожарные попросили жителей города соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Спасатели присоединились к всероссийской акции «Оставайтесь дома». Фотографию пожарных опубликовал в своем Instagram один из сотрудников уральского МЧС.

В акции «Оставайтесь дома» также приняли участие представители тех профессий, которым приходится работать, не смотря на объявленные президентом нерабочие дни. Фотографии с призывом находиться дома в период пандемии коронавируса опубликовали медики инфекционного отделения ГКБ №40 в Екатеринбурге, где сейчас лечатся заразившиеся COVID-19, врачи центральной городской больницы Асбеста, энергетики филиала «Т Плюс», и сотрудники полиции столицы Урала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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