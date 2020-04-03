В марте погрузка на Свердловской железной дороге cоставила 12,4 миллион тонн

3 Апр 2020 2020-04-03T16:03:41+03:00

Грузооборот за март увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,2%

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По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в марте 2020 года составила 12,4 млн тонн, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за март увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,2% и составил 18,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 1,3% и составил 23,5 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-март 2020 года, по оперативным данным, составила 34,3 млн тонн, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В первом квартале на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов – 10,5 млн тонн (+0,6% к январю-марту 2019 года);

· строительных грузов –5,4 млн тонн (+10,5%);

· черных металлов –2,5 млн тонн (-5,3%);

· лома черных металлов – 0,5 млн тонн (-6,4%);

· руды железной и марганцевой – 3 млн тонн (-2,5%);

· химических и минеральных удобрений – 3,7 млн тонн (-4,3%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 1,8 млн тонн (-32,7%);

· цемента – 0,6 млн тонн (-1,6%);

· лесных грузов – 0,6 млн тонн (+14,8%);

· руды цветной и серного сырья – 1,5 млн тонн (+2%);

· химикатов и соды – 0,9 тонн (-4,5%);

· кокса – 0,6 млн тонн (-1,6%%).

Грузооборот с начала 2020 года составил 53,2 млрд тарифных тонно-км (+3,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 67,3 млрд тонно-км (+1,2%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в марте 2020 года составила 106,6 млн тонн, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за март 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3% и составил 214,7 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 7,7% и составил 272,3 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-март 2020 года, по оперативным данным, составила 306,7 млн тонн, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2020 года составил 621,5 млрд тарифных тонно-км (-4,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 788,8 млрд тонно-км (-5,2%).