Нападающий «Урала» Павел Погребняк снялся с семьей в клипе Бузовой

3 Апр 2020 2020-04-03T15:27:21+03:00

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Пока в чемпионате России пауза из-за пандемии коронавируса, футболисты проводят время с семьями не выходя на улицу. Не исключением стала и семья Павла Погребняка, нападающий «Урала» самоизолировался вместе с женой и тремя сыновьями.

А чтобы совместить приятное с полезным звездная чета снялась в новом клипе Ольги Бузовой на песню «Давай останемся дома».

- Моя любимая девочка, Ольга Бузова поздравляем тебя с премьерой песни и клипа. Как приятно смотреть на искренние чувства всех пар. Желаю всем любви и быть счастливыми, - написала Мария Погребняк обращаясь к подруге через Instagram.

buzova86 Новый клип Ольги Бузовой с Павлом Погребняком и Романом Павлюченко

Также в клипе снялся экс-форвад сборной России и «Урала» Роман Павлюченко. Компанию Погребняку и «Супер Паву» составили Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Сергей Жуков, Ольга Бузова и ее жених Давид Манукян и многие другие звезды отечественной эстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU