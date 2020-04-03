На Урале пьяная пенсионерка поссорилась с подругой из-за мужчины и решила отомстить ей, обвинив в лжеминировании кафе

3 Апр 2020 2020-04-03T14:53:04+03:00

Она позвонила в ЕДДС и сообщила об акте терроризма в новогоднюю ночь, который хотела совершить ее подруга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она позвонила в ЕДДС и сообщила об акте терроризма в новогоднюю ночь

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В Новоуральске, что в Свердловской области, вынесли приговор местной жительнице, которая сообщила о лжеминировании кафе в новогоднюю ночь, 31 декабря. В тот день в дежурную часть полиции от диспетчера ЕДДС пришло сообщение, что подруга звонившей хочет взорвать кафе «Березка». На место сразу же направили дежурные наряды, место происшествия оцепили.

- Прибыли три экипажа ДПС и один экипаж Росгвардии, следственно-оперативная группа с кинологом и служебной собакой, сотрудник ФСБ, а также МЧС и бригада скорой помощи, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области.

Из кафе сразу же эвакуировали 20 человек, а помещение обыскали, но ничего не нашли. Оказалось, что звонившая женщина поссорилась со своей подругой из-за мужчины. И таким образом, опьянев от принятого алкоголя, решила наказать соперницу. Предполагаемая «террористка» узнала о том, что хочет взорвать кафе, от приехавших к ней домой полицейских. Квартиру осмотрели, ничего не нашли, а звонившую доставили в полицию, где она во всем и призналась.

- Она сказала, что полностью осознавала, что данное сообщение будет восприниматься как реальная опасность гибели большого количества людей, причинения ущерба, - добавили в полиции.

На нее завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Оказалось, что женщина уже на пенсии и ранее, в 2017 году, привлекалась к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью. Но его прекратили по примирению обеих сторон.

- При вынесении приговора суд учел характер и степень общественной опасности преступления, а также то, что обвиняемая совершила его в состоянии опьянения, что является отягчающим обстоятельством, и назначил ей наказание не связанное с реальным лишением свободы на три года и возмещением материального ущерба за привлечение спецслужб в сумме 11 753 рубля, - рассказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU