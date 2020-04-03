Прокуратура помогла уральцу выплатить дочке алименты

3 Апр 2020 2020-04-03T14:16:02+03:00

Мужчина исправно отправлял бывшей жене деньги, но они так и не доходили до конечной цели Фото: Александр ГЛУЗ

Мужчина исправно отправлял бывшей жене деньги, но они так и не доходили до конечной цели

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В Серове, что в Свердловской области, прокуратура заставила местного жителя выплатить дочери алименты. То, что он не платил несколько лет, выяснилось после проверки, поводом для которой стало обращение местной жительницы.

- Отец ребенка в октябре прошлого года был принят на работу кочегаром. На основании обращения заявительницы, с февраля 2019 года из зарплаты мужчины в период с февраля по декабрь 2019 года удерживались алименты на содержание его дочери в размере ¼ заработка, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако деньги, которые должны были поступить его бывшей жене, фактически к ней так и не приходили. И задолженность мужчины составила больше 18 тысяч. Оказалось, что за весь период работы с ним ежемесячно заключались гражданско-правовые договоры подряда вместо трудового договора, что лишало его гарантий в сфере оплаты и охраны труда.

- Ежемесячная зарплата мужчины была менее установленного МРОТ. При этом, работник не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, - добавили в прокуратуре. - Кроме того, ему задолжали оплату за работу с августа по декабрь 2019 года.

В итоге, прокуратура заставила работодателя оформить с мужчиной нормальный трудовой договор и выплатить все долги по зарплате. После чего оштрафовала его на 100 тысяч. И после этого мужчина сумел погасить все долги по алиментам перед дочерью и бывшей женой.

ИСТОЧНИК KP.RU