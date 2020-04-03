10 тысяч баллонов ежемесячно: в свердловские больницы завезут медицинский кислород для аппаратов ИВЛ

3 Апр 2020 2020-04-03T13:59:25+03:00

В Первоуральске находится самый крупный в России завод по его производству

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В Свердловские больницы завезут медицинский кислород, который используется для работы аппаратов искусственной вентиляции легких. Такое поручение дал губернатор Куйвашев в связи с пандемией коронавируса.

- В режиме реального времени мы ведем мониторинг производства на территории нашей области средств индивидуальной защиты: масок, респираторов, медицинских костюмов, а также кожных антисептиков, дезинфицирующих средств для обработки помещений, и медоборудования, - рассказал министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин. - В настоящее время мы проверили возможность обеспечения лечебных учреждений кислородом для работы аппаратов ИВЛ.

Фото: региональный департамент информполитики

В Первоуральске находится крупнейший в России производить газовых баллонов, который может ежемесячно производить 10 тысяч баллонов объемом от 5 до 50 литров. Еще одно предприятие - «Линде Уралтехгаз» - также поставляет кислород в больницы УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU