10 тысяч баллонов ежемесячно: в свердловские больницы завезут медицинский кислород для аппаратов ИВЛ
В Свердловские больницы завезут медицинский кислород, который используется для работы аппаратов искусственной вентиляции легких. Такое поручение дал губернатор Куйвашев в связи с пандемией коронавируса.
- В режиме реального времени мы ведем мониторинг производства на территории нашей области средств индивидуальной защиты: масок, респираторов, медицинских костюмов, а также кожных антисептиков, дезинфицирующих средств для обработки помещений, и медоборудования, - рассказал министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин. - В настоящее время мы проверили возможность обеспечения лечебных учреждений кислородом для работы аппаратов ИВЛ.
Фото: региональный департамент информполитики
В Первоуральске находится крупнейший в России производить газовых баллонов, который может ежемесячно производить 10 тысяч баллонов объемом от 5 до 50 литров. Еще одно предприятие - «Линде Уралтехгаз» - также поставляет кислород в больницы УрФО.
ИСТОЧНИК KP.RU