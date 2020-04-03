2020-04-03T13:40:27+03:00
Общество

Оперштаб опроверг информацию о том, что медики ходят к свердловчанам с полицией

К сожалению, подобные фейки все чаще распространяются в мессенджерах и соцсетях
Мария Трапезникова
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Оперштаб опроверг информацию о том, что медики ходят к свердловчанам с полициейОперштаб опроверг информацию о том, что медики ходят к свердловчанам с полициейФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Ко всем будут ходить врачи с полицейскими. Отказывайтесь от любых тестов на вирус. Потом заставят пройти повторный тест, а он уже покажет наличие вируса», - распространяется паническая информация по соцсетям и мессенджерам.

В Свердловском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом уверяют: все это фейк, этому верить нельзя. Медработники действительно приходят к жителям области, но, в основном, без сопровождения полицейских. Силовики могут понадобиться только в тех случаях, если человек нарушает предписание санврачей о самоизоляции. «Но точно не для того, чтобы поставить прививку “смерти медленного действия”», - уверяют в оперштабе.

Фото: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на Урале

Фото: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на Урале

- Если вы сомневаетесь, что к вам пришел настоящий врач, позвоните в поликлинику по месту жительства - там уточнят, направляли ли к вам медработников. Удостовериться, стоит ли за дверью сотрудник Роспотребнадзора, можно позвонив в территориальный отдел ведомства, - добавляют специалисты.

К сожалению, это уже не первый случай, когда в соцсетях распространяются разного рода фейки. За них даже ввели наказание. Сегодня мы рассказывали, что слесарь из Екатеринбурга, который запугивал местных жителей различными псевдоисториями о коронавирусе, теперь заплатит за это 30 тысяч рублей. На такую же сумму оштрафовали женщину, которая рассказывала, что, якобы, из-за коронавируса закрывают Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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