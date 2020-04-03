2020-04-03T13:29:44+03:00
Общество

ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами

Мошенники пытаются заработать на общей проблеме и выманить средства у попавших в беду граждан
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

Для защиты своих клиентов, попавших в сложную ситуацию в связи с коронавирусом, ВТБ и ряд других банков разработали программы поддержки, которые предусматривают отсрочку по кредитным платежам. Соответствующие изменения будут также оформлены в виде нового закона о кредитных каникулах. Эти своевременные действия позволяют россиянам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, не остаться один на один со своей финансовой проблемой и получить столь нужную передышку в обслуживании своих кредитных обязательств.

Вместе с тем в последние дни при обработке обращений на кредитные каникулы наши сотрудники все чаще сталкиваются с деятельностью мошенников, которые пытаются заработать на общей проблеме и выманить средства у попавших в беду граждан. Мы фиксируем появление фирм-однодневок, которые обещают решить любые вопросы с прощением банковских кредитов. После получения денежных средств компании «обязуются» провести подробную консультацию клиентов, результатом которой станет освобождение от всех кредитных обязательств.

Другой тип мошенников пользуется тем, что граждане во многих регионах сейчас находятся в самоизоляции и не могут получить документы, подтверждающие их финансовые трудности, у своего работодателя для предоставления в банк. Пользователям интернета предлагаются поддельные справки по форме 2 НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе. Таким образом они пытаются получить доступ к персональной информации клиентов банка для ее дальнейшего противозаконного использования в своих целях.

ВТБ заявляет, что все обращения граждан по вопросу предоставления кредитных каникул принимаются только через колл-центр для минимизации визита клиентов в офис. Банк предоставляет отсрочку платежа для заемщиков только на основании листка нетрудоспособности или документов, подтверждающих финансовые трудности. Все справки проходят обязательную проверку со стороны банка, и в случае выявления подделок услуга кредитных каникул отменяется, и клиенту придется выплатить свой долг в полном объеме – вместе со всеми пенями и штрафами. Кроме того, будет испорчена кредитная история клиента, т.к. информацию о просрочке банк будет обязан передать в Бюро кредитных историй.

Для защиты интересов своих добросовестных клиентов ВТБ готов взаимодействовать с правоохранительными органами в порядке, определенном законодательством РФ.

Призываем заемщиков быть бдительными и при возникновении любых вопросов обращаться напрямую в банк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале пьяная пенсионерка поссорилась с подругой из-за мужчины и решила отомстить ей, обвинив в лжеминировании кафе
Свердловская прокуратура заставила отремонтировать разваливающуюся котельную
Прокуратура помогла уральцу выплатить дочке алименты
10 тысяч баллонов ежемесячно: в свердловские больницы завезут медицинский кислород для аппаратов ИВЛ
Оперштаб опроверг информацию о том, что медики ходят к свердловчанам с полицией
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
В Екатеринбурге рабочего на стройплощадке завалило кирпичами
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
«Если бы не карантин пригласила бы вас в гости на пироги»: София Никитчук опровергла слухи о госпитализации
Март бьет рекорды: количество кредитов УБРиР с доставкой выросло на 84%
«Давайте не будем делить друг друга на “своих” и “чужих”»: уральский инженер снял клип о силе духа во время пандемии коронавируса
Коммунальщики очистили от грязи и мусора половину Екатеринбурга
Меры поддержки бизнеса от свердловского губернатора: как и кому помогут