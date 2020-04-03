В Екатеринбурге рабочего на стройплощадке завалило кирпичами

3 Апр 2020 2020-04-03T13:15:27+03:00

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Минувшим вечером на стройплощадке по улице Цвиллинга в Екатеринбурге произошла трагедия - там погиб рабочий, на которого свалился поддон с керамическим кирпичом. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Трагический инцидент произошел во время производства погрузочно-разгрузочных работ. В настоящее время следователем выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося и установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Для определения точной причины смерти погибшего проводится судебно-медицинская экспертиза. Проводятся допросы всех очевидцев трагедии. Следователи анализируют всю необходимую документацию, которая касается обеспечения требований техники безопасности на стройплощадке. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU