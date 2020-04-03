2020-04-03T13:15:27+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге рабочего на стройплощадке завалило кирпичами

Мужчина погиб, следователи начали проверку
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбурге рабочего на стройплощадке завалило кирпичамиВ Екатеринбурге рабочего на стройплощадке завалило кирпичамиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Минувшим вечером на стройплощадке по улице Цвиллинга в Екатеринбурге произошла трагедия - там погиб рабочий, на которого свалился поддон с керамическим кирпичом. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Трагический инцидент произошел во время производства погрузочно-разгрузочных работ. В настоящее время следователем выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося и установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Для определения точной причины смерти погибшего проводится судебно-медицинская экспертиза. Проводятся допросы всех очевидцев трагедии. Следователи анализируют всю необходимую документацию, которая касается обеспечения требований техники безопасности на стройплощадке. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале пьяная пенсионерка поссорилась с подругой из-за мужчины и решила отомстить ей, обвинив в лжеминировании кафе
Свердловская прокуратура заставила отремонтировать разваливающуюся котельную
Прокуратура помогла уральцу выплатить дочке алименты
10 тысяч баллонов ежемесячно: в свердловские больницы завезут медицинский кислород для аппаратов ИВЛ
Оперштаб опроверг информацию о том, что медики ходят к свердловчанам с полицией
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
В Екатеринбурге рабочего на стройплощадке завалило кирпичами
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
«Если бы не карантин пригласила бы вас в гости на пироги»: София Никитчук опровергла слухи о госпитализации
Март бьет рекорды: количество кредитов УБРиР с доставкой выросло на 84%
«Давайте не будем делить друг друга на “своих” и “чужих”»: уральский инженер снял клип о силе духа во время пандемии коронавируса
Коммунальщики очистили от грязи и мусора половину Екатеринбурга
Меры поддержки бизнеса от свердловского губернатора: как и кому помогут