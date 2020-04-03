«Если бы не карантин пригласила бы вас в гости на пироги»: София Никитчук опровергла слухи о госпитализации

3 Апр 2020 2020-04-03T12:59:49+03:00

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Уральская красавица, победительница конкурсов Мисс Екатеринбург – 2014 и Мисс Россия – 2015 София Никитчук, опровергла слухи о своей госпитализации в больницу в Коммунарке. Ранее ряд СМИ сообщили о том, что у девушки подозрение на коронавирус нового типа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/770654" frameborder="0"></iframe> София Никитчук опровергла слухи о госпитализации.

- Мне очень приятно, что у меня 150 звонков и 300 сообщений с самого утра. Но со мной все в порядке, я дома. Если бы не карантин, я бы испекла пирог и пригласила вас в гости, - сказала Никитчук, обращаясь к поклониикам в Instagram.

Ранее в разговоре с «КП» слухи опроверг отец модели.

ИСТОЧНИК KP.RU