2020-04-03T12:59:49+03:00
Звезды

«Если бы не карантин пригласила бы вас в гости на пироги»: София Никитчук опровергла слухи о госпитализации

Ранее эту информацию опроверг отец девушки
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Уральская красавица, победительница конкурсов Мисс Екатеринбург – 2014 и Мисс Россия – 2015 София Никитчук, опровергла слухи о своей госпитализации в больницу в Коммунарке. Ранее ряд СМИ сообщили о том, что у девушки подозрение на коронавирус нового типа.

София Никитчук опровергла слухи о госпитализации.

- Мне очень приятно, что у меня 150 звонков и 300 сообщений с самого утра. Но со мной все в порядке, я дома. Если бы не карантин, я бы испекла пирог и пригласила вас в гости, - сказала Никитчук, обращаясь к поклониикам в Instagram.

Ранее в разговоре с «КП» слухи опроверг отец модели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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