Март бьет рекорды: количество кредитов УБРиР с доставкой выросло на 84%

3 Апр 2020 2020-04-03T12:46:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) отмечает повышение спроса на оформление кредита для физических лиц онлайн с доставкой карты с деньгами по указанному клиентом адресу. Специалисты банка, проанализировав работу курьерской службы, пришли к выводу, что количество кредитов, оформленных с доставкой, в марте 2020 года выросло на 84% по сравнению с началом года.

По словам директора по развитию цифрового бизнеса УБРиР Дениса Тура, в текущей ситуации массовой изоляции и минимизации личных контактов особый спрос получают дистанционные сервисы, а также доставка услуг и товаров на дом. Клиенты УБРиР все больше ценят то, что для решения финансовых вопросов им нужен лишь интернет: через сайт, интернет-банк или мобильное приложение можно не только подать заявку на кредит, но и заказать его с доставкой по любому адресу, в любое удобное для этого время*. Пик таких доставок в 1 квартале 2020 года пришелся на последний месяц — в марте курьерами было выполнено 45% от всех доставок за три месяца этого года.

«Даже в условиях временной изоляции нашим клиентам требуется решать повседневные вопросы, в том числе используя банковские услуги дистанционно. Чтобы сохранить качество наших сервисов на высоте, к организации доставки наших финансовых продуктов мы подошли со всей ответственностью и соблюдением необходимых мер предосторожности. Нам важно здоровье как наших клиентов, так и сотрудников, поэтому курьеры снабжены масками и антисептиками», — подчеркнул Денис Тур.

Напомним, что помимо потребительских кредитов, клиенты УБРиР могут заказать доставку кредитных и дебетовых карт.

*для Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Краснодара, Москвы, Новосибирска, Оренбурга, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы, Челябинска и география постоянно растет.