2020-04-03T11:58:18+03:00
Экономика

Меры поддержки бизнеса от свердловского губернатора: как и кому помогут

Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал список мер поддержки уральского бизнеса
Лев ИСТОМИН
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Губернатор одобрил меры по поддержке бизнесаГубернатор одобрил меры по поддержке бизнесаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в региональное Заксобрание пакет законопроектов для поддержки малого и среднего бизнеса. Какие меры предлагает свердловский губернатор для спасения предпринимателей?

1. Установление ставки по упрощенной системе налогообложения на уровне 1% для налогоплательщиков, которые выбрали объектов налогообложения доходы, по отдельным видам предпринимательской деятельности, чей удельный вес доходов от осуществления работ в общей сумме доходов составляет не меньше 70%.

2. Установление 1,1% ставки по налогу на имущества организаций для субъектов малого и среднего бизнеса, удельный вес доходов которых от осуществления предпринимательской деятельности в общей сумме доходов не меньше 70%. Но есть одно условие: среднесписочная численность сотрудников предприятия не должна превышать 250 человек, а доход за предыдущий год должен быть не более 2 миллиардов рублей.

Областные депутаты рассмотрят пакет законопроектов 3 апреля, а принимать их будут 9 апреля.

Льготы ждут предпринимателей, которые осуществляют 18 видов деятельности, включая: предприятия сухопутного и воздушного транспорта, сфера автомобильных перевозок, общепит, кинотеатры, туризм, гостиницы, организации дополнительного образования, спортивные организации, курорты и санатории, уход за детьми, ремонт компьютеров, химчистка, бытовые услуги.

Напомним, что в начале недели меры по поддержке малого и среднего предпринимательства в Свердловской области прорабатывала антикризисная рабочая группа. Специалисты составили список из более чем 40 мер поддержки на 19 листах.

По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, прежде всего, помогать будут наиболее пострадавшим группам частных предприятий.

- Это сфера туризма, ресторанный бизнес, торговые центры. Хотя у последних есть неплохие механизмы с отсрочкой арендных платежей. В пакете мер указано, что меры будут реализованы поэтапно. Для тех, кто пострадал больше – меры поинтереснее, и, естественно, приоритетная очередность в получении помощи, - рассказал Андрей Беседин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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