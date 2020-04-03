«Теперь у каждого по два дня рождения»: полицейский вытащил из-под тонкого льда тонущих уральцев

3 Апр 2020 2020-04-03T11:34:16+03:00

Двое мужчин решили сократить путь и пойти прямо по замерзшей реке, но она не выдержала их веса

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Сотрудник свердловского гарнизона полиции спас провалившихся под лед реки Тавда уральцев. Около 18:30 старший инспектор по административному надзору ОВД Тавды капитан полиции Дмитрий Ищенко возвращался домой со службы. Уже подъехав к своему дому, он услышал, как кто-то зовет на помощь. Крики доносились со стороны реки, поэтому полицейский направился туда и увидел, что в ней тонут два человека. Не растерявшись, он взял подручные средства и побежал к реке.

- Вместе с другими местными жителями, которые оказались рядом, он пытался вызволить находящихся в беде людей с помощью веревки, но поймать ее потерпевшим не удавалось, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Фото: Валерий Горелых

Тогда спасатели решили воспользоваться лодкой. И только тогда утопающим удалось ухватиться за конец веревки. Так их и вытащили на берег. До прибытия скорой капитан Ищенко помог им согреться.

- Сейчас их жизни ничего не угрожает. Они сделали два главных вывода. Во-первых, не стоит бродить по весеннему тонкому льду - это реально опасно. А во-вторых, теперь благодаря храброму полицейскому у каждого из них имеется по два дня рождения, - заключил Горелых.

В роли спасателей вынужденно побывали также глава Тавдинского ГО Виктор Лачимов, который находился поблизости, руководитель аппарата администрации Валентин Миронов и других прохожие. Всех их спасенные искренне отблагодарили.

ИСТОЧНИК KP.RU