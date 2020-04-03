2020-04-03T11:13:55+03:00
Общество

От коронавируса полностью вылечился еще один уралец

Теперь в области уже 13 выздоровевших
Мария Трапезникова
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От коронавируса полностью вылечился еще один уралецОт коронавируса полностью вылечился еще один уралецФото: Алексей БУЛАТОВ
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Хорошие новости: сегодня днем от коронавируса вылечился еще один житель Свердловской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в области уже официально 13 выздоровевших.

Однако, вместе с тем, сегодня стало известно об одном жителе Екатеринбурга, у которого подтвердился диагноз в лаборатории «Вектор». Больной находится под наблюдением врачей в ГКБ №40, все контактировавшие с ним были найдены и обследованы.

В Свердловской области на сегодняшний день - 39 зараженных, 26 из которых находится под присмотром медиков. Состояние троих оценивают как тяжелое, пятерых - средней тяжести. Остальные пациенты находится в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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