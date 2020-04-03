От коронавируса полностью вылечился еще один уралец
Хорошие новости: сегодня днем от коронавируса вылечился еще один житель Свердловской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в области уже официально 13 выздоровевших.
Однако, вместе с тем, сегодня стало известно об одном жителе Екатеринбурга, у которого подтвердился диагноз в лаборатории «Вектор». Больной находится под наблюдением врачей в ГКБ №40, все контактировавшие с ним были найдены и обследованы.
В Свердловской области на сегодняшний день - 39 зараженных, 26 из которых находится под присмотром медиков. Состояние троих оценивают как тяжелое, пятерых - средней тяжести. Остальные пациенты находится в удовлетворительном состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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