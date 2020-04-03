2020-04-03T10:56:17+03:00
Общество

Свердловским медикам, сражающимся с коронавирусом, выделили 165 миллионов

Средства были направлены из федерального бюджета Правительством РФ
Мария Трапезникова
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Свердловским медикам, сражающимся с коронавирусом, выделили 165 миллионовСвердловским медикам, сражающимся с коронавирусом, выделили 165 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловским медикам, сражающимся с коронавирусом, выделили 165 миллионов рублей. Правительство России распределило межбюджетные трансферты между регионами на финансовую поддержку врачей и санитаров, которые помогают заболевшим коронавирусом.

Согласно распоряжению Правительства РФ, которое опубликовано на официальном сайте Кабмина, Свердловская область получит на это 164,7 миллионов рублей. При этом Урал стал одним из регионов, которым выделили наибольший размер финансирования.

- Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства РФ, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлен коронавирус, и лицам из групп риска заражения им, - сообщается в официальной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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