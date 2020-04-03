2020-04-03T10:51:24+03:00
Общество

Перевозки пассажиров в дальнем следовании на СвЖД в марте 2020 года снизились на 4,6%

В марте 2020 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,03 миллионов пассажиров
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В пригородном сообщении отправлено 1,48 миллионов пассажировВ пригородном сообщении отправлено 1,48 миллионов пассажировФото: Алексей БУЛАТОВ
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По оперативным данным, в марте 2020 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,03 млн пассажиров, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,48 млн пассажиров (-2,3%), в дальнем следовании – 0,55 млн (-4,6%). Пассажирооборот в марте 2020 года составил 587 млн пасс-км, что на 15% меньше марта 2019 года.

За три месяца (январь-март) 2020 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 6,3 млн пассажиров, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 4,5 млн пассажиров (-1,3%), в дальнем следовании – 1,8 млн (-1,5%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2020 года снизился на 2,1% и составил два млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в марте 2020 года, по оперативным данным, перевезено 84,2 млн пассажиров, что на 13,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 77,7 млн пассажиров (-12,5%), в дальнем следовании – 6,5 млн (-19,9%). Пассажирооборот в марте 2020 года составил 7,1 млрд пасс-км, что на 18,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года

Всего за январь-март 2020 года перевезено 261,3 млн пассажиров (-0,7% к январю-марту 2019 года), из них в дальнем следовании – 22,6 млн пассажиров (-2,9%), в пригородном сообщении – 238,7 млн пассажиров (-0,5%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2020 года снизился на 2,5% к уровню прошлого года и составил 24,3 млрд пасс-км.

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