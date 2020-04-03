Дистанционное обучение в Екатеринбурге и Свердловской области: как учатся школьники и студенты

3 Апр 2020 2020-04-03T10:46:22+03:00

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В четверг, 2 апреля 2020 года, президент России Владимир Путин обратился к нации и заявил о продлении нерабочего периода до 30 апреля. До этого министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявлял, что с 6 апреля школьники и студенты переходят на дистанционное обучение.

Из-за этого у жителей региона возник вопрос: будут ли работать школы, училища и университеты в Екатеринбурге и Свердловской области с 6 по 30 апреля в формате дистанционного обучения?

- На данный момент дата перехода на дистанционное обучение - 6 апреля. Если появится новая информация, об этом будет сообщено, - рассказали «КП» в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Все учебные заведения региона закрыты до конца апреляФото: Алексей БУЛАТОВ

До понедельника во всех школах области должен появиться шестиполосный интернет, а также оборудование для занятий через интернет. На эти цели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил из резервного фонда 20 миллионов рублей.

Так, к примеру, на эти деньги школьникам Нижнего Тагила, у которых нет выхода в интернет из дома, на время дистанционного обучения раздадут планшеты. Если в школах не хватит компьютеров и ноутбуков для дистанционного обучения, то технику возьмут в местных администрациях и частных фирмах.

ИСТОЧНИК KP.RU