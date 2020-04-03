2020-04-03T10:46:22+03:00
Общество

Дистанционное обучение в Екатеринбурге и Свердловской области: как учатся школьники и студенты

6 апреля для школьников и студентов Свердловской области стартует дистанционное обучение
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Дистанционное обучение в Свердловской области начнется 6 апреля 2020 годаДистанционное обучение в Свердловской области начнется 6 апреля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 2 апреля 2020 года, президент России Владимир Путин обратился к нации и заявил о продлении нерабочего периода до 30 апреля. До этого министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявлял, что с 6 апреля школьники и студенты переходят на дистанционное обучение.

Из-за этого у жителей региона возник вопрос: будут ли работать школы, училища и университеты в Екатеринбурге и Свердловской области с 6 по 30 апреля в формате дистанционного обучения?

- На данный момент дата перехода на дистанционное обучение - 6 апреля. Если появится новая информация, об этом будет сообщено, - рассказали «КП» в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Все учебные заведения региона закрыты до конца апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все учебные заведения региона закрыты до конца апреляФото: Алексей БУЛАТОВ

До понедельника во всех школах области должен появиться шестиполосный интернет, а также оборудование для занятий через интернет. На эти цели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил из резервного фонда 20 миллионов рублей.

Так, к примеру, на эти деньги школьникам Нижнего Тагила, у которых нет выхода в интернет из дома, на время дистанционного обучения раздадут планшеты. Если в школах не хватит компьютеров и ноутбуков для дистанционного обучения, то технику возьмут в местных администрациях и частных фирмах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От коронавируса полностью вылечился еще один уралец
Свердловским медикам, сражающимся с коронавирусом, выделили 165 миллионов
Перевозки пассажиров в дальнем следовании на СвЖД в марте 2020 года снизились на 4,6%
«Я впервые об этом слышу»: отец Софии Никитчук – о госпитализации дочери в больницу в Коммунарке
Дистанционное обучение в Екатеринбурге и Свердловской области: как учатся школьники и студенты
В Свердловской области подтвержден еще один заболевший коронавирусом
Депутаты Екатеринбурга откажутся тратить 11 миллионов на свой пиар
За сутки медики обследовали на коронавирус 1475 свердловчан
Все больше уральских абонентов пользуются доставкой SIM-карт Tele2
В Екатеринбурге поймали псевдоарендатора, который ограбил пенсионера
Ежедневную дезинфекцию проходят почти 1,9 тысяч вагонов поездов дальнего следования
Депутаты Екатеринбурга отдадут деньги, отложенные на свой пиар, малому бизнесу
Свердловская клиника неврозов переходит в online-формат из-за коронавируса
На Урале закрыли круглосуточное кафе, которое работало вопреки указу губернатора
Уральским волонтерам выдали машины, чтобы помогать самоизолированным пенсионерам
Медики ГКБ №40 Екатеринбурга, где лежат больные коронавирусом, попросили жителей не выходить из дома
На Урале наказали магазин, в котором подростку продали алкоголь
В Екатеринбурге закрыли один из входов станции метро «Машиностроителей»