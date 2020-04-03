Депутаты Екатеринбурга отдадут деньги, отложенные на свой пиар, малому бизнесу

3 Апр 2020 2020-04-03T09:58:06+03:00

На «погашение срочных бюджетных обязательств» будет направлено 11,8 миллионов

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Гордума Екатеринбурга решила пожертвовать деньги, которые были отложены на пиар депутатов, малому бизнесу, который сейчас чувствует себя не лучшим образом из-за введенного карантина. Все деньги будут направлены на погашение срочных бюджетных обязательств.

-После обсуждения данных вопросов с коллегами, мною было принято решение: 11,8 миллионов рублей, которые ранее были дополнительно выделены Думе на освещение работы депутатов в СМИ, мы направим на погашение срочных бюджетных обязательств. Я уже подготовил соответствующее обращение главе Екатеринбурга, - отметил председатель Гордумы Игорь Володин.

В понедельник планируется совместное заявление председателя Гордумы Володина и мэра Высокинского по мерам помощи всем предпринимателям.

ИСТОЧНИК KP.RU