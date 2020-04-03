Депутаты Екатеринбурга отдадут деньги, отложенные на свой пиар, малому бизнесу
Гордума Екатеринбурга решила пожертвовать деньги, которые были отложены на пиар депутатов, малому бизнесу, который сейчас чувствует себя не лучшим образом из-за введенного карантина. Все деньги будут направлены на погашение срочных бюджетных обязательств.
-После обсуждения данных вопросов с коллегами, мною было принято решение: 11,8 миллионов рублей, которые ранее были дополнительно выделены Думе на освещение работы депутатов в СМИ, мы направим на погашение срочных бюджетных обязательств. Я уже подготовил соответствующее обращение главе Екатеринбурга, - отметил председатель Гордумы Игорь Володин.
В понедельник планируется совместное заявление председателя Гордумы Володина и мэра Высокинского по мерам помощи всем предпринимателям.
ИСТОЧНИК KP.RU