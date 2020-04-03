2020-04-03T09:40:53+03:00
Общество

Свердловская клиника неврозов переходит в online-формат из-за коронавируса

Специалисты будут бесплатно консультировать всех желающих
Мария Трапезникова
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Фото: региональный департамент информполитикиФото: региональный департамент информполитики
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Специалисты Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор» из-за пандемии коронавируса будут теперь консультировать пациентов в формате online, начиная с сегодняшнего дня, 3 апреля. Каждый желающий может получить бесплатную консультацию психотерапевтов консультативного отделения, нарколога и психолога отделения по лечению зависимостей.

- Психотерапевтическая и психологическая помощь очень востребована жителями Свердловской области. И особенно она актуальна сейчас, когда многие совершенно естественно тревожатся за свое здоровье и благополучие близких, - отметили в региональном департаменте информполитики.

Записаться на online-прием можно через специальную форму на сайте клиники. Пока что консультации будут доступны только для жителей Свердловской области.

Клиника является одним из восьми филиалов областной клинической психиатрической больницы. Специалисты могут оказать помощь людям в возрасте от 18 лет, страдающим неврозами, депрессивными и тревожными расстройствами.

Не так давно мы рассказывали, что в Екатеринбурге создали отряд волонтеров-психологов из 50-ти специалистов, которые готовы оказать психологическую помощь врачам, борющимся с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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