3 Апр 2020 2020-04-03T08:13:33+03:00

На Урале наказали магазин, в котором подростку продали алкоголь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юному покупателю не было 18 лет

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В Туринске, что в Свердловской области под суд отправили женщину-продавца, которая в январе этого года продала несовершеннолетнему подростку алкоголь с содержанием этилового спирта 4,3%.

- В соответствии с ФЗ розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним запрещена. По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, мировой судья Туринского района решил оштрафовать ИП, у которого работала продавец, на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU