На Урале наказали магазин, в котором подростку продали алкоголь
Юному покупателю не было 18 лет
На Урале наказали магазин, в котором подростку продали алкогольФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Туринске, что в Свердловской области под суд отправили женщину-продавца, которая в январе этого года продала несовершеннолетнему подростку алкоголь с содержанием этилового спирта 4,3%.
- В соответствии с ФЗ розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним запрещена. По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В итоге, мировой судья Туринского района решил оштрафовать ИП, у которого работала продавец, на 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU