Выстрелил два раза для убедительности: пьяный уралец напал на свою знакомую с пистолетом

3 Апр 2020 2020-04-03T07:37:50+03:00

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В закрытом уральском городе Новоуральск под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в разбойном нападении на знакомую. Инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда мужчина сидел в гостях с товарищем и распивал алкоголь. И ему пришла в голову идея обокрасть знакомую.

- У злоумышленника был с собой пневматический пистолет, он поднялся с ним на лестничную площадку и позвонил в квартиру, где жила женщина. Дверь ему открыл ее сожитель, который сообщил, что дома ее нет, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. - Вскоре на площадку поднялась и сама потерпевшая.

Увидев свою цель, мужчина вытащил из кармана пистолет и направил ей в голову, после чего потребовал отдать ему все деньги. Чтобы убедить женщину, что он не мухлюет, он выстрелил в сторону два раза, после чего снова направил пистолет в голову своей «жертвы».

- Но в это время сожитель потерпевшей сумел схватить злоумышленника за одежду, а женщина, воспользовавшись потасовкой между мужчинами, забежала обратно в лифт и спустилась вниз, - добавили в прокуратуре.

В итоге, свою вину мужчина не признал. Но суд все равно назначил ему 3 года и 5 месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU